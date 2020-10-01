Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye'yi bu kez İran'a şikayet etti
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Dağlık Karabağ'daki durumla ilgili İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle yaptığı görüşmede Türkiye'nin Azerbaycan'a desteğinden dem vurdu.
Ermenistan hükümetinden yapılan açıklamada, Başbakan Nikol Paşinyan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ: ENDİŞELİYİZ
Açıklamada, "Telefon görüşmesi sırasında, İran Cumhurbaşkanı iki komşu ülke arasındaki gerilim ve devam eden silahlı çatışmalar ile ilgili endişelerini dile getirdi" dendi.
PAŞİNYAN: TÜRKİYE, AZERBAYCAN'A DESTEK SAĞLIYOR
Paşinyan'ın, Dağlık Karabağ'daki mevcut durum ve " Türkiye'nin doğrudan katılımı" hakkında bilgi verdiği aktarıldı.
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