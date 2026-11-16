Ermenistan devlet televizyonunda canlı yayın karıştı! Gazeteci ile siyaset bilimci birbirine girdi

Ermenistan devlet televizyonunda canlı yayın karıştı! Gazeteci ile siyaset bilimci birbirine girdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ermenistan'da devlet televizyonunda yayınlanan siyasi tartışma programında tansiyon yükseldi. Muhalif gazeteci Boris Murazi ile Başbakan Nikol Paşinyan destekçisi siyaset bilimci Arutyun Mkrtchyan arasındaki sözlü tartışma kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu stüdyodaki arbede kısa sürerken, televizyon yönetiminin olayın görüntülerini bir gün sonra yayınlaması dikkat çekti.
Ermenistan Kamu Televizyonunda canlı yayınlanan bir tartışma programında beklenmedik anlar yaşandı. Ülkedeki siyasi gelişmeleri değerlendirmek üzere stüdyoya davet edilen gazeteci Boris Murazi ile siyaset bilimci Arutyun Mkrtchyan arasında başlayan tartışma giderek sertleşti. İkili arasındaki gerilim, canlı yayın sırasında fiziksel müdahaleye dönüştü.
SÖZLÜ TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Başbakan Nikol Paşinyan'a yönelik muhalif tutumuyla bilinen Murazi ile hükümet yanlısı görüşleriyle tanınan Mkrtchyan, program sırasında karşı karşıya geldi.
Siyasi konulardaki görüş ayrılığı nedeniyle başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüdü. İkilinin birbirine fiziksel müdahalede bulunmasıyla stüdyoda arbede yaşandı.
Kavga kısa süre içerisinde sona ererken, programdaki gerginlik Ermenistan'da gündem oldu.
KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ BİR GÜN SONRA YAYINLANDI
Olayın ardından Murazi ve Mkrtchyan, yaşananlara ilişkin kendi açıklamalarını yaptı. Ermenistan Kamu Televizyonu ise stüdyodaki arbedenin görüntülerini olaydan bir gün sonra yayınladı. Böylece iki isim arasındaki fiziksel kavganın yaşandığı anlar kamuoyuna yansıdı.
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