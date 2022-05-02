Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

02.05.2022 12:10
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, başkentte gösteri yapan hükümet karşıtları caddeleri kapattı.

Polisin, bu sabah itibarıyla 189 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyetçi Parti (ECP) Genel Başkan Yardımcısı Armen Aşotyan da yer aldı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan istifasını isteyen muhalifler dün Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Son dakika haberleri | Ermeni askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Mahmut Tanal Mücella Yapıcı'dan Mesaj Getirdi: 'İnsanlık Yararına Çalıştığım İçin Cezalandırılıyorum. Bu, Benim Ağrıma Çok Gidiyor' Mahmut Tanal Mücella Yapıcı'dan Mesaj Getirdi: 'İnsanlık Yararına Çalıştığım İçin Cezalandırılıyorum. Bu, Benim Ağrıma Çok Gidiyor'

Ermenistan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
10:49 Mansur Yavaş, İçişleri Bakanlığı'na sert çıktı: Dedikoduya bile müfettiş gönderiyorlar, şikâyetlerimize bile işlem yapmıyor
10:34 Suç dosyalarında her şey var! 300 polis 'Koyunlar' çetesine havadan ve karadan operasyon düzenledi
09:59 Diyanet İşleri Başkanı Türkçe bilmeyenler için bayram hutbesinin bir kısmını İngilizce okudu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 12:16:39. #1.11#
SON DAKİKA: Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement