Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösteriler sürüyor - Son Dakika

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümet karşıtı gösterilerde çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'e göre, başkentte gösteri yapan hükümet karşıtları caddeleri kapattı.

Polisin, bu sabah itibarıyla 189 göstericiyi gözaltına aldığı bildirildi.

Gözaltına alınanlar arasında Cumhuriyetçi Parti (ECP) Genel Başkan Yardımcısı Armen Aşotyan da yer aldı.

Azerbaycan'ın Karabağ zaferi sonrası, Ermenistan hükümetinin bölgede izlediği siyaseti protesto eden ve Başbakan Nikol Paşinyan istifasını isteyen muhalifler dün Erivan sokaklarında bir araya gelmeye başlamıştı.