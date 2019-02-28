Ermenistan İran Üzerinden Türkmenistan Gazına Ulaşmak İstiyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'daki temaslarında Türkmenistan gazını İran üzerinden Ermenistan'a ulaştıracak bir projenin ele alındığını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İran'daki temaslarında Türkmenistan gazını İran üzerinden Ermenistan'a ulaştıracak bir projenin ele alındığını söyledi.



Yerel medyadaki haberlere göre, İran'a resmi ziyaret gerçekleştiren Paşinyan, başkent Tahran'daki Ermenilerle bir araya geldiği etkinlikte, İranlı yetkililerle iki ülke arasındaki ekonomik projeler hakkında görüşmeler yaptığını belirtti.



Ermenistan'ın İran doğal gazını Gürcistan'a ulaştırmak için transit ülke olabileceğini dile getiren Paşinyan, "(Basra) Körfezi'ni Karadeniz'e bağlamanın yollarını ele aldık. Türkmenistan gazını İran üzerinden önce Ermenistan daha sonra da Gürcistan'a ulaştırmak için de bir projemiz var." dedi.



Ermenistan Başbakanı Paşinyan, dün iki günlük ziyaret kapsamında geldiği Tahran'da İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'le görüşmüştü.



Paşinyan ile Ruhani'nin görüşmesinin ardından iki ülke arasında ekonomik iş birliğini öngören iki mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

9 Öğrenciden Dayak Yiyen 16 Yaşındaki Kız Çocuğu Yaşananları Anlattı: Sesimi Duyurmak İçin Sıraları Düşürdüm

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü

Bin 141 İş ve Meslek Danışmanı Alımı İçin Yapılan Mülakatlar, Aradan 6 Ay Geçmesine Rağmen Hala Açıklanmadı

Savcının Halı Sahadan Çıkmayan Öğretmenleri Gözaltına Aldırmasıyla İlgili Konuşan Bakan Gül: İnceleme Başlatıldı