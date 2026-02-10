Ermenistan ve ABD'den Nükleer Enerji Anlaşması

(ANKARA) - Ermenistan ile Amerika Birleşik Devletleri, pazartesi günü nükleer enerjinin barışçıl kullanımında iki ülke arasındaki iş birliğine ilişkin ortak bir bildiri imzaladı. Washington ile Erivan arasında varılan anlaşmalar, ABD'li şirketlerin Ermenistan'a nükleer alanında yaklaşık 9 milyar dolar değerinde ürün ve hizmet sunmasının önünü açıyor.

"Nükleer Enerjinin Barışçıl Kullanımına Yönelik İş Birliği Anlaşması Müzakerelerinin Tamamlanmasına İlişkin Ortak Bildiri", Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile ABD Başkan Yardımcısı JD Vance arasında yapılan görüşmelerin ardından Erivan'da imzalandı."

Ortak basın toplantısında Paşinyan anlaşmanın, Ermenistan'ın enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye katkı sağlayacağını söyledi ve nükleer güvenlik alanında ülkesine uzun süredir verdiği destek nedeniyle ABD'ye teşekkür etti. Paşinyan ayrıca ABD'nin Yabancı Askeri Satışlar (Foreign Military Sales - FMS) isimli programı kapsamında, Ermenistan'ın ABD'den V-BAT keşif insansız hava araçları satın aldığını da açıkladı.

Ermenistan'a görevi döneminde resmi ziyarette bulunan ilk ABD başkan yardımcısı olan Vance ise iki ülke arasında imzalanan nükleer enerjinin barışçıl kullanımına yönelik anlaşma için "Bu, Amerikan teknolojisi olan küçük modüler reaktörlerin bu ülkeye gelmesi anlamına geliyor" dedi.

Vance, "Ülkelerimizin 123 sivil nükleer iş birliği anlaşmasına ilişkin müzakereleri tamamlamış olmasından büyük gurur duyuyoruz. Bu anlaşma tamamen hayata geçirildiğinde, Amerikan ve Ermeni şirketlerinin sivil nükleer projelerde anlaşmalar yapmasının önünü açacak" ifadelerini kullandı. ABD Başkan yardımcısı bunun ilk aşamada Ermenistan için 5 milyar dolara kadar ABD ihracatına, buna ek olarak yakıt ve bakım sözleşmeleri yoluyla uzun vadede 4 milyar dolarlık ek desteğe imkan tanıyacağını belirtti.

Vance, satışın "11 milyon dolarlık gözetleme/keşif İHA teknolojisini" kapsadığını bildirerek, "Paşinyan bunu ülkesini güvence altına almak ve birlikte inşa ettiğimiz barışın kalıcı olmasını sağlamak için kullanacak" diye konuştu. Vance, "Bu aynı zamanda ABD açısından daha fazla istihdam ve savunma teknolojisi sektörümüze daha fazla yatırım anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Ermenistan'ın tarihsel kimliğine de atıfta bulunan Vance, Ermenistan için "dünyanın en eski Hristiyan ülkelerinden biri" dedi ve Ermenistan'ın Hristiyan mirasının, Amerikalılar açısından özel bir anlam taşıdığını söyledi. Vance, bu ortak tarihsel ve kültürel referansların iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendiren unsurlar arasında yer aldığını kaydetti.

Ermenistan ve ABD arasındaki anlaşmalar Batı medyasında, Ermenistan'ın uzun yıllardır enerji ve savunma alanlarında Rusya'ya olan yapısal bağımlılığını azaltma çabasının bir parçası olarak değerlendiriliyor.