SPOR Aytemiz Alanyaspor - Gaziantep FK maçının ardından - Son Dakika

Gaziantep FK maçının ardından

Mateos: Performanstan mutluyum

Bulut: Bu şekilde olmamalıydı

Engin ANAK/ ALANYA, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 37'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yı 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos ve Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, 'İki gün önce oynadığımız bir yarı final maçından dönerek geldik buraya. O maç bizim için çok duygusaldı. Hiç anlamadığımız bir kararla maalesef kupadan elendik. Duygusal ve mental olarak biraz yıprandık açıkçası. Arkadaşlarımız çok iyi bir reaksiyon gösterdi. Bugün burada sahaya çıktıklarında Avrupa mücadelemizin halen devam ettiğinin farkına vardılar. Bu doğrultuda mücadele gösterdiler. Oyuna gelecek olursak istediklerimizi yaptığımızı düşünüyorum. Önde bastık, geriden topla çıktık, topsuz oyunda iyi savunma yaptık. Karşımızda da geriden topla çıkışları iyi uygulayan bir rakip vardı. Buna rağmen sahada göstermiş olduğumuz performanstan dolayı mutluyum' dedi.

BULUT: ÇOK ADALETLİ BİR MAÇ DEĞİLDİ

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut konuşmasına hakem kararlarını eleştirerek başladı. Bulut, 'Maç hakkında konuşulacak çok şey var aslında ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Hakemlerden mi başlayayım, bizim kaçırdığımız net pozisyonlardan mı başlayayım' Herkes zaten izledi. Çok adaletli bir maç olduğunu düşünmüyorum. İlk yarıda Maxim'in pozisyonu kesin kırmızı kart verilmesi gerekirken ofsayt pozisyonu olarak değerlendirildi. Akşama televizyonlarda hakemlerimiz de izleyebilir. Nitekim sadece oraya bakmaksızın yakaladığımız pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyordu? diye konuştu.

"BU ŞEKİLDE OLMAMALIYDI"

Bulut, 'Rakip öne geçti duran toptan. Beraberliği ve hatta öne geçme pozisyonları yeterince vardı. Kolayca bunları harcadık. 3-0 bir mağlubiyet yaşadık. 80'inci dakikadan sonra oyuna soktuğumuz arkadaşlarımızdan katkıyı göremedik. Bu da hoca olarak bana yazar. Bir dakikada iki gol yememiz güzel bir görüntü değil. Yaptığımız basit hatalardan yediğimiz 2 gol oldu. Maçın sonucu da bu şekilde olmamalıydı. En azından buradan 1 puan alıp gidebilirdik' şeklinde konuştu,