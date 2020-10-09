Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim - Son Dakika

Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim

09.10.2020 22:59

Takımda gönderilecek futbolcular arasında yer alan Garry Rodrigues ile ilgili konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, yıldız futbolcunun takımda kalması durumunda kodrada değerlendirebileceğini söyledi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Azerbaycan'ın CBC Sport televizyonunda canlı yayına katıldı ve takımdan ayrılması gündemde olan Garry Rodrigues ile açıklamalarda bulundu.

Rodrigues'in durumunun henüz netleşmediğini ve takımda kalırsa oyuncuyu değerlendireceklerini kaydeden Bulut, "Rodrigues, Fenerbahçe'nin futbolcusu, 1 yıl daha sözleşmesi var. Son haftalarda ufak tefek sakatlıklar yaşadı, değerlendiremedik. Önümüzdeki süreçte o da takıma en iyi şekilde uyum sağlayacak ve ilerleyen süreçte değerlendirme düşüncemiz var. Transferi de söz konusu, 1-2 teklif var gelen. O da kendince değerlendirecek. Burada önemli olan Fenerbahçe, kulübün menfaatleri doğrultusunda her şey gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim

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Son Dakika Spor Erol Bulut, Garry Rodrigues ile ilgili konuştu: Kadroda değerlendirebilirim - Son Dakika Spor

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