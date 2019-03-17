Son Dakika Haberleri: Erol Şahin Off Road Grubu ile Bir Araya Geldi

Erol Şahin Off Road Grubu ile Bir Araya Geldi

58 dakika önce

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Off Road Grubu üyeleri ile buluştu.

Erol Şahin Off Road Grubu ile Bir Araya Geldi, System.String[]
AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin Off Road Grubu üyeleri ile buluştu.

AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkan Adayı Erol Şahin Kdz. Ereğli Off Road Grubu üyeleri ile buluşarak kendisinin de gruba üye yapılmasını istedi. Şahin, Off Road sporunun ne kadar önemli bir spor olduğunun farkında olduğu da belirtti. Şahin ile uzun uzun sohbet eden Off Road sporcuları, kendilerinin Türkiye'nin her tarafına davet edildiklerini belirterek, sadece Kdz. Ereğli'de ilgi ve alaka göremediklerini belirttiler. AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Adayı Erol Şahin ise spora her zaman önem ve destek verdiğini belirterek Belediye Başkanı olduğu takdirde her türlü desteği sağlayacağını söyledi. Şahin konuşmasında şu sözlere yer verdi, "Tek şartla! Her yıl en az iki-üç önemli organizasyonu Ereğli'de gerçekleştireceksiniz."

Şahin, görüşmeden sonra araçları incelerken grup üyeleri ile de hatıra fotoğrafı çektirdi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:14 Kaynak: İHA

belediye başkan adayı, AK Parti, Güncel
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