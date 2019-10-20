Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Yanal hafta boyunca, defansta Serdar-Zanka ve Jailson-Zanka ikililerini denedi. Orta sahada ise Emre Belözoğlu'nun oynamama ihtimaline karşı Tolgay'ı ve Zajc'ı deneyen Yanal son kararını maç saatinde verecek.



Ancak son üç idmana çıkan, taktik antrenmanda da yer alan Emre'nin oynama ihtimali belirdi. Sakatlıkların bu kadar çok olması nedeniyle Yanal'ın orta sahada Zajc veya Tolgay Arslan'dan birisine forma vereceği tahmin ediliyor. Sakatlıkları sona eren Hasan Ali ve Rodrigues ise kesin olarak forma giyecek.



Muhtemel 11'ler:



Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow,Sackey, Estupinan



Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Jailson), Ozan, Rodrigues, Zajc (Tolgay), Vedat Muriqi