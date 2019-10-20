Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...
Son Dakika Spor Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...

Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...

1 saat önce

Spor Arena / Süleyman ARAT - Yanal hafta boyunca, defansta Serdar-Zanka ve Jailson-Zanka ikililerini denedi.

Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler..., System.String[]

Spor Arena/ Süleyman ARAT - Yanal hafta boyunca, defansta Serdar-Zanka ve Jailson-Zanka ikililerini denedi. Orta sahada ise Emre Belözoğlu'nun oynamama ihtimaline karşı Tolgay'ı ve Zajc'ı deneyen Yanal son kararını maç saatinde verecek.


Ancak son üç idmana çıkan, taktik antrenmanda da yer alan Emre'nin oynama ihtimali belirdi. Sakatlıkların bu kadar çok olması nedeniyle Yanal'ın orta sahada Zajc veya Tolgay Arslan'dan birisine forma vereceği tahmin ediliyor. Sakatlıkları sona eren Hasan Ali ve Rodrigues ise kesin olarak forma giyecek.


Muhtemel 11'ler:


Denizlispor: Stackhowiak, Lopes, Sapunaru, Oğuz, Bergdich, Murawski, Olcay, Zeki, Barrow,Sackey, Estupinan


Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Zanka, Hasan Ali, Gustavo, Emre (Jailson), Ozan, Rodrigues, Zajc (Tolgay), Vedat Muriqi

Emre Belözoğlu, Jailson, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 08:35 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Schalke'den Türk oyunculara skandal asker selamı uyarısı!
Abdullah Avcı: Çok fazla eksik var ve becerikli değildik Eski eşinin içinde bulunduğu otomobile kurşun yağdırıp intihar etti: 3 ölü BOŞANDIĞI EŞİNİN DE İÇİNDE BULUNDUĞU ARACA KURŞUN YAĞDIRIP İNTİHAR ETTİ: 3 ÖLÜ

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2019 09:53:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ersun Yanal'ın en zor sınavı! Muhtemel 11'ler...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]