ERTA'dan yatırımcıları şirketlerin bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge imzası - Son Dakika

ERTA'dan yatırımcıları şirketlerin bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge imzası

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından, yatırımcıları, şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge imzalandı.

Entegre Raporlama Türkiye Ağı (ERTA) Yürütme Kurulu Üyeleri tarafından, yatırımcıları, şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge imzalandı.

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ERTA'dan yapılan açıklamaya göre, ERTA Yürütme Kurulu üyeleri tarafından imzalanan bildirgede şirket performansının sadece elde edilen karla değerlendirildiği günlerin geride kaldığına ve kurumların finansal performansları kadar finansal olmayan performanslarının da önemini hızla artırdığına vurgu yapıldı.

Bildirgede, sermaye piyasalarının uzun vadeli bir tasarruf alanı olduğu belirtilerek, piyasalara ilk defa giriş yapan tasarruf sahiplerinin yatırımlarını profesyonel destek almak suretiyle geniş bir bakış açısıyla yönetmesi tavsiye edildi.

Yatırımcıların birikimlerini en iyi şekilde değerlendirebilmeleri, yasal haklarını koruyabilmeleri, bilgi ve yetkisi olmayan kişiler tarafından yanlış yönlendirilmemeleri için sağlıklı bilgiye erişimin önemi vurgulandı.

ERTA, Yürütme Kurulunu oluşturan Prof. Dr. Güler Aras, Borsa İstanbul, TÜSİAD, Global Compact Türkiye, IIRC Türkiye Büyükelçisi, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği, Argüden Yönetişim Akademisi, Çimsa, Garanti BBVA, Allianz Türkiye, İş Bankası, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası, TÜYİD Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği ve VakıfBank'ın imzaladığı bu bildirgeyle tüm yatırımcıları başta finansal ve finansal olmayan bilgilerin bir arada yer aldığı entegre raporlar olmak üzere sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim ilkelerine uyum gibi kapsamlı raporlara erişerek, yatırımlarını yöneltmek istedikleri şirketlerin yaptığı şeffaf bilgi paylaşımlarını takibe davet etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERTA Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Güler Aras, "Kurumlar günümüzde faaliyetlerinin finansal sonuçları ile birlikte insana, topluma ve çevreye olan etkilerini ve yarattıkları değeri bilmek isteyen paydaşların talebine karşılık vermek zorundalar. Entegre raporlama, bu yeni düzende kurumların değer yaratma ve paydaş odaklı iş yapma hedeflerine, paydaşların bilgi ihtiyacına cevap veren ana akım raporlama düzeni haline gelmiştir. Zira günümüz ihtiyaçlarında bu raporlama düzeni bir faaliyet raporunda ne yer alması gerekiyorsa onu önermektedir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Güler Aras, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasasında yatırımcının güvenle işlem yapabilmesinde bu tür nitelikli bilgi araçlarının yaygınlaşmasının önemi artık göz ardı edilemeyecek noktaya gelmiştir. Entegre Raporlama Türkiye Ağı olarak kamu ve diğer tüm paydaşlarımızla iş birliğimizin sonucu Yatırım Ortamı İyileştirme Koordinasyon Kurulu 2020 Eylem planında entegre raporlamaya yer verilmiş olması bu alandaki ilerlemenin en somut örneği olmuştur. ERTA yeni dönemde de tüm paydaşlarıyla birlikte değer yaratmak için çalışmalarına etkinliğini arttırarak devam edecektir."

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 04:59 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ERTA'dan yatırımcıları şirketlerin bilgi paylaşımlarını takibe davet eden bildirge imzası - Son Dakika

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