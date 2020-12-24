Ertuğrul Sağlam: Ligin ilk devresini 33 puanda bitirmek istiyoruz - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: Ligin ilk devresini 33 puanda bitirmek istiyoruz

24.12.2020 16:23
Ertuğrul Sağlam: Ligin ilk devresini 33 puanda bitirmek istiyoruz, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ligin ilk devresinde kalan 2 maçlarını da kazanıp ligi 33 puanla bitirmek istediklerini söyledi.

TFF 1'inci Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Yılport Samsunspor'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam, ligin ilk devresinde kalan 2 maçlarını da kazanıp ligi 33 puanla bitirmek istediklerini söyledi.

Yılport Samsunspor, pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Ankaraspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına ilk 15 dakikalık bölümünün açık olduğu antrenmanda teknik direktör Ertuğrul Sağlam, gazetecilerin sorularını cevapladı. İlk devrenin son 2 karşılaşmasını kazanmak istediklerini belirten Ertuğrul Sağlam, "Ligin ilk devresinin bitmesine 2 hafta kaldı. Önce Ankaraspor ardından da Adanaspor maçlarını kazanıp, ligin ilk devresini en azından beklentimize yakın bir yerde bitirmek istiyoruz. Kalan 2 maçımızı da kazınırsak 33 puana ulaşacağız. Sezon başı bir beklenti ortaya koymuştuk. Oda maç başına 2 puanla sezonu tamamlayabilirsek, bundan önceki sezonlara baktığımız zaman bu puan ortalaması inşallah bizi Süper Lige taşıyacak diye bir beklentimiz vardı. Arada yaşadığımız şansızlıkları da göz önünde bulundurursak önce Ankaraspor maçı bizim için kazanılması zorunlu bir karşılaşma olarak karşımızda duruyor. Ankaraspor karşılaşmasını kazanıp, onun moral ve motivasyonuyla Adanaspor maçına hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

"SON 2 KARŞILAŞMA BİZİM İÇİN ÖNEMLİ"Pazar günü deplasmanda oynayacağımız Ankaraspor karşılaşmasının kolay bir maç olmayacağını belirten Ertuğrul Sağlam, "Ankaraspor karşılaşmasının kolay bir maç olacağını düşünmüyoruz. Ankaraspor son haftalarda iyi futbol oynuyor, iyi mücadele ediyor. Yeni hocalarıyla farklı bir anlayış ortaya koyuyorlar. O yüzden bu zorlu karşılaşmada inşallah oyuncularımız çıkacak Samsunspor ruhuyla mücadelelerini ortaya koyacaklar ve taraftarlarımızı mutlu edecek sonucu oradan alacaklarına inanıyorum. Oynayacağımız 2 karşılaşmada bizim için önemli maçlar. Bunlarda puan kaybına tahammülümüz yok. O yüzden kendimize yakışan mücadeleyi ortaya koyacağız. İnşallah önce Ankaraspor'u sonra da Adanaspor'u kazanıp, devrenin sonunda taraftarımızı mutlu etmiş, geleceğe daha umutla bakabileceğimiz ve devre arasında yapacağımız takviyelerle daha huzurlu bir ortam oluşturmayı istiyoruz" diye konuştu."SAKAT OYUNCULARIMIZ DEVRE ARASINA YETİŞECEK"Takımdaki sakatlığı süren oyuncularımız hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, "Tomane'nin tedavi süreci ülkesi Portekiz'de devam ediyor. Bizden izin alarak gitti ve tedavisi gayet iyi gidiyor. Allah'ın izni ile ikinci yarının başında takımla beraber çalışmalara başlayacak. Ondan sonraki süreçte de inşallah bir aksilik olmazsa Tomane'de yeni transferimiz olarak takıma katılacak. Caner Arıcı da şu anda iyi durumda. Antrenmanlarımızın belli bölümlerine katılıyor. Önümüzdeki haftadan itibaren oda inşallah yüzde 100 olarak takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Nadir Çiftçi'nin ise arka adalesinde bir sıkıntı var. Dolayısıyla Nadir'den biz 2 hafta faydalanamayacağız. Allah'a şükür çok büyük bir sorun gözükmüyor. Nadir'de ikinci yarı takımla birlikte çalışmalara başlar" şeklinde konuştu."DEVRE ARASI KAMPINI TESİSLERİMİZDE YAPACAĞIZ"Devre arası kampı Nuri Asan Tesisleri'ne yapacaklarını belirten Ertuğrul Sağlam, "İlk yarının son maçını 3 Ocak tarihinde oynayacağız. Ondan sonra da 3 haftalık bir ara görünüyor. Takıma yaklaşık 5-6 gün izin vermeyi düşünüyoruz. Sonrasında da ilk oynayacağımız Altay maçına kadar 15 günlük süremiz olacak. İkinci yarı çalışmalarımızı da tesislerimizde yapacağız. Çünkü ara kısa olduğu başka bir tarafa kampa gidip gelmek için de çok uygun bir zaman yok. Onun için kendi tesislerimizde devre arası hazırlıklarımızı yapacağız" dedi."TRANSFERLERLE SAMSUNSPOR İKİNCİ YARIYA GÜÇLÜ GİRECEK"

Devre arasında yapılacak transferler hakkında da bilgi veren Ertuğrul Sağlam, "Bu ara dönem içerisinde sizlerle paylaşacağımız transfer gelişmelerimiz olacak. Şundan herkes emin olabilir ki ikinci yarıda kadromuza takviyeler edeceğiz. Eksik olan mevkilerimize gerekli transferleri yapacağız. Başkanımızla da dün uzun bir toplantımız oldu. Onun da morali iyi. Özellikle kazandığımız son 2 maç hepimizin moralini toparladı. İnşallah gerekli transferler ve gerekli takviyeler yapılacak. Boli ve Tomane'yi de yeni bir transfer olarak görüyorum. Çünkü ilk devrenin neredeyse tamamından kendilerinden faydalanamadık. Onların katılımı, yeni alacağımız oyuncular, Brice Dja Djedje ile birlikte inşallah çok daha güçlü bir Samsunspor olarak ikinci yarıya başlayacağız" diye konuştu.

Ertuğrul Sağlam: Ligin ilk devresini 33 puanda bitirmek istiyoruz

Futbol Federasyonu, Teknik Direktör, Ertuğrul Sağlam, Samsunspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: Ligin ilk devresini 33 puanda bitirmek istiyoruz - Son Dakika Spor


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