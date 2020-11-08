Ertuğrul Sağlam: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık" - Son Dakika

Ertuğrul Sağlam: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık"

08.11.2020 19:30

- Ertuğrul Sağlam: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık" Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 berabere kaldıkları Altınordu maçının ardından sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını ama kazanamadıklarını söyledi.

- Ertuğrul Sağlam: "Sezonun en iyi futbolunu oynadık"

SAMSUN - Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, 1-1 berabere kaldıkları Altınordu maçının ardından sezonun en iyi futbolunu oynadıklarını ama kazanamadıklarını söyledi.

Sahalarında oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Altınordu maçının ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, önemli açıklamalarda bulundu.

"Sezonun en iyi futbolunu oynadık"

İlk yarıda sezonun en iyi futbolunu oynadıklarının altını çizen Ertuğrul Sağlam, "Karşılaşma öncesi beklentimiz Milli Takım arasına kazanarak girmekti. Sıralamada biraz daha yukarı çıkmak istiyorduk. Bu düşünce ile maça başladık. İyi başladık ve oyunu kontrol altına aldık. Futbolda ofansif anlamda nasıl pozisyon üretilmesi gerekiyorsa hepsini ürettik. Direkten dönen toplarımız, atamadıklarımız ve ofsayt gerekçesiyle verilmeyen gollerimiz vardı. 2. yarıda da devre boyunca kalemize gelen tek top gol oldu. Bizim vurduklarımız hep direğe çarpıp dışarı çıktı, onların vuruşu ise direğe çarpıp içeri girdi. Beraberliği yakaladıktan sonra da oyunun hakimi olduk. Oyuncularımız bugün kazanmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Özellikle ilk yarıda sezonun en iyi futbolunu oynadık. Oyunumuzun hakkı galibiyetti. Maalesef bunun üzüntüsünü yaşıyoruz" dedi.

"Milli Takım arası bize iyi gelecek"

15 günlük aranın kendilerine iyi geleceğini ifade eden Sağlam, şunları söyledi:

"Burada maç kazandığımızda insanlar, 'Takım kötü oynuyor' derken, bugün çok iyi oynadık ama kazanmadık. Futbol böyle bir şey. Bugünkü oyundan çok memnunum. İnşallah bu isteği, coşkuyu, mücadeleyi bundan sonraki haftalara taşıyacağız. Bu ara dönem (milli takım arası) sakatlarımızın aramıza katılması ve korona virüsünden çıkan futbolcularımızın (sayısı 15-16'yı buluyor) da fiziksel açıdan istediğimiz seviyeye gelmesi açısından 15 günlük ara bize çok katkı sağlayacak. Bundan sonraki dönemde de daha göze hoş gelen futbol, daha mücadele eden bir takım, daha taraftarını mutlu eden bir takım olacağız. Bu kaybettiğimiz puanları da telafi edip, istediğimiz yerlere çıkacağız. Altınordu takımına da mücadeleleri için teşekkür ediyorum."

Ertuğrul Sağlam: Sezonun en iyi futbolunu oynadık
Ertuğrul Sağlam: Sezonun en iyi futbolunu oynadık
Ertuğrul Sağlam: Sezonun en iyi futbolunu oynadık
Ertuğrul Sağlam: Sezonun en iyi futbolunu oynadık

Ertuğrul Sağlam, Altınordu, Milli, Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ertuğrul Sağlam: 'Sezonun en iyi futbolunu oynadık' - Son Dakika Spor


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