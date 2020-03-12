Ertuğrul Sağlam: Türk futboluna damga vurmak istiyoruz

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, tüm maçları kazanarak Türk futboluna damga vurmak istediklerini söyledi.

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Tüm maçları kazanarak Türk futbol tarihine damga vurmak istediklerini ifade eden Ertuğrul Sağlam, " Sancaktepe Futbol Kulübü A.Ş. maçının sonrasında bir güzellik daha ortaya çıktı. O da 10 maçlık Samsunspor tarihindeki üst üste kazanma rekorunun kırılmış olmasıydı. Bu da bizim için çok önem arz eden bir noktaydı. Bizim için en önemli motivasyon unsuru karşımızda bütün taraftarların, camianın ve Samsunspor'u seven beklentisi olan şampiyonluk duruyor. Önümüzde 10 puanlık bir avantaj var. Fakat daha iyi olmak, daha üste koyarak mücadele ortaya koymak, herhangi bir bu avantajların bizim motivasyonumuzun düşürmesine engel olmak için farklı unsurları da bizim devreye sokmamız gerekiyor demiştik. Bir tanesini elde ettik. Şimdi 13 maçlık bir Türkiye rekoru var. İnşallah öncelikle kendi taraftarımızın önünde oynayacağımız Zonguldak Kömürspor maçını kayıpsız geçip, daha sonra bütün maçlarımızı kazanarak hem şampiyonluğu elde etmek hem de devre boyunca bütün maçlarını kazanan bir takım olarak futbol tarihine bir şekilde damga vurmak hedefimiz olacaktır. Bunları ön plana çıkarmaya çalışıyoruz. Futbolcularımızda taraftarlarımızın ve camiamızın beklentilerinin farkında olarak sorumluluğun bilincinde olarak hareket ediyorlar ve sahaya çıkıp ellerinden geleni ortaya koyuyor. Maçları kazanarak hem bizleri hem taraftarı hem de camiayı mutlu ediyorlar" dedi.

"ZONGULDAK'I DA MAĞLUP EDEREK BİR ENGELİ DAHA KAYIPSIZ AŞMAK İSTİYORUZ"

Hafta sonu oynayacakları Zonguldak Kömürspor maçı hakkında değerlendirmede bulunan Ertuğrul Sağlam, "Bu hafta sonu iyi bir takımla oynayacağız. Zonguldak bizim memleketimiz. Ben Zonguldak Ereğli 'de doğup büyüdüm. Bizim için memleket takımına karşı oynamak farklı duyguları da beraberinde getiriyor. Fakat ortada bir gerçek var. Tüm takımlara saygımız var. Ona göre mücadelemizi veriyoruz ama bir gerçek var ki o da Samsunspor'un başarı. Bu hafta inşallah Zonguldak Kömürspor karşılaşmasına bu motivasyonla çıkıp güzel bir maç oynayarak bu maçı da kazanıp bir engeli daha kayıpsız aşmak istiyoruz" diye konuştu.

"KORONAVİRÜS KONUSUNDA DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

Konuşmasının son bölümünde koronavirisüne dikkat çeken Ertuğrul Sağlam, "Ülkemiz çok sıkıntılı ve kritik bir süreçten geçiyor. İnşallah bu koronavirüs ile ilgili sıkıntılarımız artmaz ve en kısa süre içerisinde son bulur. Bizde ülke olarak normal hayatımıza ve düzenimize devam ederiz. Dikkatli olmak lazım, tedbirlerimizi hiç aksatmadan uygulamak lazım. Hiçbir galibiyet, hiçbir şampiyonluk herhangi bir insanın hayatından önemli değildir. Bu gerçekle de biz elimizden gelen her şeyi yapmakla mükellefiz. Bu sıkıntılardan inşallah etkilenmeden hafta sonu da taraftarımızın desteği ile güzel bir karşılaşma oynamak istiyoruz. Aldığımız haberlere göre taraftarlarımızın desteği de güzel bir seviyede. Bu hafta taraftar rekoru ile inşallah güzel bir maç oynamak istiyoruz. Maçın başlangıç düdüğünden bitiş düdüğüne kadar taraftarımızın desteği bizim için önemli" şeklinde konuştu.