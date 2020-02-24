ERÜ'de "Tarım Eğitim Kış Kampı" Düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel ERÜ'de 'Tarım Eğitim Kış Kampı' Düzenlendi - Son Dakika

ERÜ'de "Tarım Eğitim Kış Kampı" Düzenlendi

11 dakika önce

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tarım Eğitim Kış Kampı" etkinliklerinin bu yıl ilki düzenlendi.

ERÜ'de

Erciyes Üniversitesi (ERÜ), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından "Tarım Eğitim Kış Kampı" etkinliklerinin bu yıl ilki düzenlendi.


Türkiye'nin farklı üniversitelerinde ki 40 ziraat fakültesinden 280 öğrencinin katılımı ile bu yıl ilki gerçekleştirilen "Tarım Eğitim Kış Kampı" Erciyes'te yakılan kamp ateşi ile başladı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erciyes Kayak Merkezi Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile öğrenciler katıldı. Kamp ateşini yakan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrencilerin yaptığı etkinliklere katılmaktan mutlu olduklarını söyledi.


Tarım eğitim kış kampı 2.gününde ise "Bugünün Öğrencileri Yarının Yöneticileri" konulu konferans ile devam etti. Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen konferansa, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı. Konferansın açılış konuşmalarında Etkinlik Düzenleme Kurulu Başkanı Ahmet Eraslan etkinlik hakkında bilgiler verdi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Sönmez de konuşmasında etkinliğe katkı sunanlara teşekkür etti. Ziraat Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Ali Koç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici'nin de birer konuşma yaptığı etkinliğin son konuşmacısı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, öğrenci kulüpleri tarafından düzenlenen etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Rektör Çalış, "Üniversitemiz, ülkemizde 11 araştırma üniversitesinden birisidir. Biz anlayış olarak her zaman araştırma üniversiteyiz. Araştırma ve öğrenci odaklı bir üniversite olacağız dedik. Kalpten ifade etmek isterim ki öğrencilerimizin yaptığı etkinliklerde ve faaliyetlerde bulunmaktan çok mutlu oluyorum. Çünkü öğrenciler, gerçekten kendine güvenmektedirler. Birlik beraberliğin sağlanması için bu çağlarda bir takım etkinlikler ve faaliyetlere katılabilmeleri çok önemli. Bizler öğrencilerimizin akademik, sosyal, sportif, eğitim ve öğretim alanında her zaman yanlarında olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.


Konuşmasında ziraat eğitiminin önemine de dikkat çeken Rektör Çalış, " Bizim geleceğimiz öğrencilerimizdir. Eğer biz dünyada ilk on ekonomiye gireceksek, bir ülkenin geleceği ziraattan geçer. Özellikle ziraat fakültesi öğrencilerinin bunda çok büyük katkısı olacağını düşünüyorum. Bunları ancak siz gençler başaracaksınız. Bizim geleceğimiz sizlersiniz" diye konuştu. Açılış konuşmalarının ardından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış etkinliğe katkı sunanlara plaket taktim etti. Plaket töreninin ardından, "Bugünün Öğrencileri Yarının Yöneticileri" konulu konferans ile devam eden etkinlik, 25 Şubat 2020 tarihinde sona erecek. - KAYSERİ

Kayseri, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yazın satış patlaması yaşayan mangal kömürü, kışın neredeyse hiç satılmıyor
Kılıçdaroğlu'nun avukatı 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten hakim karşısına çıktı Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Araç sahiplerine güzel haber! Bütün bilgilere artık tek sayfada erişilebilecek

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 17:22:42. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ERÜ'de "Tarım Eğitim Kış Kampı" Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]