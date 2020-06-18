ERÜ Rektörü Çalış, Savaş Mağduru Küçük Halid'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

ERÜ Rektörü Çalış, Savaş Mağduru Küçük Halid'i Hastanede Ziyaret Etti

Suriye'nin Halep şehrinde, ikamet ettikleri evde soba patlaması sonucu vücudunun büyük bir kısmı yanan, 6 yaşındaki Halid Hamo'nun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde tedavisine başlandı.

ERÜ Rektörü Çalış, Savaş Mağduru Küçük Halid'i Hastanede Ziyaret Etti, System.String[]

Suriye'nin Halep şehrinde, ikamet ettikleri evde soba patlaması sonucu vücudunun büyük bir kısmı yanan, 6 yaşındaki Halid Hamo'nun, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı'nda tedavisine devam edilen küçük Halid'i ERÜ Rektörü Prof. Mustafa Çalış ziyaret etti.


Suriye'nin Halep şehrinde ikamet ettikleri evde soba patlaması sonucu vücudunun büyük bir kısmı yanan ve orada tedavisinden sonuç alınamayan 6 yaşındaki Halid Hamo, Türk Kızılay'ının girişimleri ile ERÜ Tıp Fakültesi Gevher Nesibe Hastanesi'ne getirildi.


ERÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu ve ekibi tarafından, başarılı geçen cerrahi bir operasyonun ardından, serviste tedavi altına alınan Halid'i ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ziyaret ederek sağlık durumu hakkında bilgiler aldı.


Halid Hamo'nun sağlık durumu hakkında bilgiler veren ERÜ Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, gerçekleştirilen cerrahi operasyonun başarılı geçtiğini kaydetti.


Doç. Dr. Kemaloğlu, "Halid'in dün itibari ile operasyonunu yaptık. Her iki eli ve yüzüne müdahalelerde bulunduk. Amacımız Halid'in gelecek için biraz daha umutlu olmasını sağlamak. Umarım bunu da başarabiliriz. Halid'in şuanda durumu gayet iyi. Yaklaşık 5 gün daha hastanemizde misafir etmeyi planlıyoruz. Sonraki süreç de ise Kayseri'de misafirhanede ağırlamaya devam ederek tedavisini takip edeceğiz." dedi.


ERÜ Rektörü Prof. Mustafa Çalış da konuşmasında, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri olarak Halid Hamo'nun tedavisi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.


Rektör Çalış, "Minik Halid'in Suriye'de ailesi ile birlikte evlerinde bir soba patlaması sonucunda vücudunda geniş çapta yanıklar meydana gelmiş. İlk tedavisi orada yapıldıktan sonra Türk Kızılay'ının yardımları ile üniversitemiz hastanelerine getirildi. Burada ilk operasyonu yapıldı. Şu anda serviste tedavisi devam etmekte. Bizler bu aşamada sağlık alanında destek vermeye devam edeceğiz. İnşallah minik yavrumuzu en kısa zamanda sağlığına kavuşturarak, taburcu edip ailesine kavuşturacağız. Ben buradan minik Halid ve ailesine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tedavisinde emeği geçen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi doktorlarımıza ve Türk Kızılayı yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.


Ziyaretinde Halid'e oyuncak hediye eden Rektör Çalış, Halid'in refakatçisi olan Halası Ğula Hamo'ya da her türlü ihtiyaçlarında destek vereceklerini söyledi.


Rektör Çalış'ın Halid Hamo'yu ziyaretine Genel Sekreter Murat Yenisu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hızır Yakup Akyıldız ve Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Güney' de eşlik etti. - KAYSERİ

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:01 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel ERÜ Rektörü Çalış, Savaş Mağduru Küçük Halid'i Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

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