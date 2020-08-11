ERÜ Rektörü Çalış, Tarafından ERÜ Kampüsünde Covid-19 Denetimi Yapıldı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığınca Türkiye genelinde gerçekleştirilen yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından ERÜ Kampüsünde denetim gerçekleştirildi.

Ülke genelinde uygulanan denetimler kapsamında ERÜ kampüsü içerisinde faaliyet gösteren işletmeler, Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ve İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci tarafından denetlendi. Kampüs içerisinde faaliyet gösteren restoran, kantin, market gibi tüm işletmeleri tek tek denetleyen Rektör Çalış, yaptığı açıklamada maske, mesafe ve temizlik kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Rektör Çalış, "Bugün gerçekleştirdiğimiz denetimlerde işletmelerde büyük oranda kurallara uyulduğunu gördük. Yine de bizler gerekli uyarılarımızı da işletmecilerimize yaptık. Bu dönemde maske, mesafe ve temizlik kurallarına çok dikkat etmemiz gerekmektedir. Özellikle restoran, kantin gibi işletmelerde hijyen çok önemli. Bu süreci en iyi şekilde atlatabilmemiz için herkesin dikkatli ve hassas olması gerekiyor. Bizlerde üzerimize düşen görevi yaparak, önlemler alınması konusunda hem vatandaşlarımızı hem de işletmecilerimizi uyarmaya devam ediyoruz. Önlemleri aldığımız sürece bu iş çok daha büyümeden en kısa sürede de normalleşeceğimize inanıyoruz" dedi.

Rektör Çalış'ın Covid-19 denetimine ERÜ Genel Sekreteri Murat Yenisu da eşlik etti. - KAYSERİ