Eruh'ta Yağ Tenekesinde El Yapımı Patlayıcı Bulundu
1 saat önce
Siirt'tin Eruh ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Siirt
'tin Eruh
ilçesinde güvenlik güçlerince teneke içerisinde elektrikli fünye bağlantılı 5 kalıp TNT bulunan el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.
Siirt İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri tarafından Eruh ilçesi kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik 'Şehit Jandarma Onbaşı Süleyman Aydın-25' operasyonu yapıldı. Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "İcra edilen operasyon kapsamında Kırmızıtepe bölgesinde güvenlik güçleri, 5 kiloluk yağ tenekesinde el yapımı patlayıcı tespit etti. Bunun üzerine bölgeye patlayıcı madde imha timi ve mayın arama köpeği sevk edildi. Yapılan incelemede teneke içerisinde biri elektrik fünye bağlantılı 5 TNT patlayıcı kalıbı olduğu tespit edildi. El yapımı patlayıcı, operasyon bölgesinde güvenlik önlemlerin alınmasının ardından kontrollü şekilde imha edildi" denildi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 05:52 Kaynak: İHA
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