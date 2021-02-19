Erzincan Belediyesi Gara şehitlerini andı - Son Dakika

Erzincan Belediyesi Kuzey Irak'ın Gara bölgesinde PKK'lı teröristlerin şehit ettiği 13 vatan evladı için helva dağıttı.

Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından kalleşçe şehit edilen 13 vatan evladı için Piri Sami Hz. Camiinde Cuma namazı sonrası helva dağıtıldı.

Düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Köhne, Ülkü Ocakları Başkanı Vasvi Karatepe, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet edilerek yapılan programda bir açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun; "Geçtiğimiz günlerde şehit edilen Gara'da ki şahadet şerbetini içmiş olan şehitlerimiz ve daha nice nice şehitlerimizin ruhu için bugün, Piri Sami Hz.'lerinin bulunduğu makamdaki mescitte, onların ruhlarına şad olması için hem helva dağıtımı yapıyoruz hem de onlar için dualarda bulunuyoruz. Tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle,şükranla anıyorum. Sebep olan tüm örgütlerin Cenabı Allah inşallah yerle bir edilmesi için yardımcı olacağı inancıyla şimdiden dualarımızı, naatlarımızı ifade ediyor, Tüm hemşehrilerime, hürmet ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

Başkan Aksun ve MHP İl Başkanı Salih Aksu, MHP Merkez ilçe Başkanı Murat Köhne, Ülkü Ocakları Başkanı Vasvi Karatepe, belediye meclis üyeleri ile birlikte Piri Sami Hz. Camiindeki programın ardından Garnizon şehitliğine gittiler. Şehitlikte Kuran-ı Kerim okunarak şehit mezarlıkları ziyaret edildi ve çiçekler bırakıldı. - ERZİNCAN