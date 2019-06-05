Erzincan belediyesinde bayramlaşma programı
32 dakika önce
Erzincan Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Erzincan Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.
Belediye binasında düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun
, Erzincan AK Parti
Milletvekilleri Süleyman Karaman
ve Burhan Çakır
, Erzincan eski Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy
, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzincanlı vatandaşlar katıldı.
Törene katılan tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tüm Erzincanlıların Ramazan Bayramı
'nı kutladı.
Programda konuşan Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, tüm katılımcıların Ramazan bayramını tebrik etti. - ERZİNCAN
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