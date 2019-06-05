Son Dakika Haberleri: Erzincan belediyesinde bayramlaşma programı
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Erzincan belediyesinde bayramlaşma programı

32 dakika önce

Erzincan Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Erzincan belediyesinde bayramlaşma programı, System.String[]
Erzincan Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi.

Belediye binasında düzenlenen programa Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır, Erzincan eski Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, belediye çalışanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Erzincanlı vatandaşlar katıldı.

Törene katılan tüm katılımcılarla tek tek bayramlaşan Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, tüm Erzincanlıların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Programda konuşan Erzincan AK Parti Milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ise birlik ve beraberlik mesajları vererek, tüm katılımcıların Ramazan bayramını tebrik etti. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:17 Kaynak: İHA
Süleyman Karaman, AK Parti, Bekir Aksun, Yaşam
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