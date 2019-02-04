Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 1 Saat Arayla Yaşanan İki Deprem Korkuttu

Erzincan'da 1 Saat Arayla Yaşanan İki Deprem Korkuttu

57 dakika önce

ERZİNCAN'da Richter ölçeğine göre bir saat arayla yaşanan 3,6 ve 3,3 büyüklüğündeki depremler endişe yarattı.

Erzincan'da 1 Saat Arayla Yaşanan İki Deprem Korkuttu, System.String[]
ERZİNCAN'da Richter ölçeğine göre bir saat arayla yaşanan 3,6 ve 3,3 büyüklüğündeki depremler endişe yarattı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Erzincan'ın İliç ilçesi olarak saptadığı ilk deprem saat 20.21'de meydana geldi. Yerin 6.98 kilometre altında meydana gelen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Erzincan merkez üssü olan ikinci deprem ise saat 21.28'de yaşandı. Yerin 6.34 kilometre derinliğindeki 3,3 büyüklüğündeki deprem korkuttu. Depremlerde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı yaşanmadı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremlerin büyüklüğünü 3,8 ve 3,4 olarak açıkladı. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:09 Kaynak: DHA

AFAD, Erzincan, Güncel
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