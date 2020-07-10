Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek - Son Dakika

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.

Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek.


Valilikten bildirilen etkinlik programı şu şekilde olacak:


"10 Temmuz 2020 Cuma: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle cuma namazının kılınması. Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı (Yeraltı Çarşısı Üstü)


13 Temmuz 2020 Pazartesi: Saat 14.30 şehit ailesi hane ziyaretleri.


14 Temmuz 2020 Salı: Saat 15.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen "15 Temmuz Kronoloji Sergisi ile 15 Temmuz Konulu Kitap Sergisi"nin açılışı (14-15 Temmuz 2020) Yer: Millet Bahçesi (Belediye Başkanlığı Eski Binası)


Saat 16.00 Orman İşletme Müdürlüğünce şehitlerimiz için Hatıra Ormanında düzenlenen fidan dikimi programı. Yer: Ekşisu Mesire Alanı Karşısı (Kuzey Yamacı)


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Protokol konuşmaları. Fidan dikimi


15 Temmuz 2020 Çarşamba


Saat 13.00 Garnizon Şehitliği ziyareti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua. Vali Mehmet Makas tarafından Garnizon Şehitliği defterinin yazılıp imzalanması. Şehit mezarlarına karanfil bırakılması. Yer: Garnizon Şehitliği.


Saat 16.00 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle şehitlerimiz için mevlidi şerif okunması (İkindi namazından önce) Yer: Camii Kebir.


Saat 20.00 Dörtyol Cumhuriyet Meydanı etkinlikleri. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı. Sala okunması. Kurra Hafız Mustafa Kızılcaoğlu - Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua. Sine vizyon gösterisi. Protokol konuşmaları. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi (Cumhuriyet Meydanından canlı yayın). Yatsı namazı. Sedat Uçan - Kahramanlık Türküleri. Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu - söyleşi. Mustafa Kaya - kasideler. Saat 00.13 salaların okunması (Erzincan'daki tüm camilerden) Yer: Dörtyol Cumhuriyet Meydanı" - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 11:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek - Son Dakika

Son Dakika

14:51 Şehri terk eden Ogenyi Onazi, cep telefonu sinyaliyle bulundu ve yeniden antrenmana çıkarıldı 13:43 Ozan Güven'in şiddetine maruz kaldığını söyleyen Deniz Bulutsuz'un vücudundaki morlukların izleri ortaya çıktı 13:11 İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor 12:55 Çalışanlarında koronavirüs çıkan Nusret, ABD'deki hükümetten 2 milyon dolarlık yardım aldı 12:28 ABD'de yanan binanın 3. katından düşen çocuğu eski futbolcu havada yakaladı 12:18 Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı 12:01 Yerli otomobilin üretileceği fabrikanın temelinin atılacağı tarih belli oldu 11:48 Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı 11:44 Liverpool doktorundan Steven Gerrard itirafı: Cinsel organı yırtıldı, maçtan sonra diktim 11:35 18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek 11:17 Yıllar önce abisini kaybeden Gülben Ergen'den yürek burkan itiraf: Çok gücüme giden bir acı 10:18 Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü 09:36 Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 00:12 Çalan müzik sonrası çılgına dönen Konyasporlu Uğur Demirok'u Bülent Korkmaz zor zapt etti 00:08 ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
17:31
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ayasofya'da ne zaman namaz kılınacak?" sorusuna yanıt verdi
17:31
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kararnameyi imzaladı! Ayasofya ibadete açıldı
17:02
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
16:55
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
16:47
Danıştay'ın Ayasofya'da ibadetin önünü açmasının ardından Twitter'da ilk tepkiler
16:45
Son Dakika: Ayasofya kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 20.53'te millete seslenecek
16:24
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
16:16
Son Dakika: Ayasofya'da ibadet yolu açıldı! Bakanlar Kurulu'nun 1934 tarihli müze kararı iptal edildi
16:01
Nur Fettahoğlu, göğüs dekolteli ağır çekim videosuyla takipçilerinden tam not aldı
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2020 17:53:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında bir dizi etkinlik düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]