Erzincan'da 3,1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:30 Kaynak: İHA
Erzincan'ın Çayırlı ilçesinde 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 22.16'da merkez üssü Çayırlı ilçesi olan 3,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı, yerin yaklaşık 3,77 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadı.
(İHA)
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