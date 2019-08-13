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Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

12 dakika önce

Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildiERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Erzincan'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemah ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen operasyonda 2 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede dün de 1 terörist etkisiz hale getirilmişti.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Erzincan Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Böylelikle iç güvenlik operasyonları kapsamında, Erzincan Kemah kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 11:00 Kaynak: İHA
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