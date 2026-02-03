Erzincan'da 44 Aranan Şahıs Yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Yapılan denetim ve kontrollerde, aralarında "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" gibi farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü ile aranan 20 şüpheli yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.