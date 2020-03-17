Erzincan'da 96 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Erzincan'da 96 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da 96 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 96 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 5 olmak üzere ilçelerden Çayırlı'da 15, İliç'de 4, Kemah'da 7, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'de 3, Refahiye'de 35, Terca'da 11 ve Üzümlü'de 6 olmak 96 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 9 greyder, 5 bıçaklı kamyon ve 5 kepçe ile kapalı köy yollarında çalışmalarını yürütüyor.

Öte yandan Erzurum'da da olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan 2 köy yolunun, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldığı bildirildi.

Otlukbeli, Kemaliye, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 11:40 Kaynak: AA
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