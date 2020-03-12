Erzincan'da bisiklet yarışmaları yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Erzincan'da bisiklet yarışmaları yapıldı - Son Dakika Spor

Erzincan'da bisiklet yarışmaları yapıldı

6 saat önce

Erzincan'da Okul Sporlarının 2019-2020 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor.

Erzincan'da bisiklet yarışmaları yapıldı, System.String[]

Erzincan'da Okul Sporlarının 2019-2020 faaliyetleri aralıksız olarak devam ediyor. Okul Sporlarının 2019-2020 faaliyet programında yer alan minikler, küçükler, yıldızlar ve gençler Bisiklet İl birinciliği yarışmaları yapıldı.


Miniklerde 3, Küçüklerde 5, Yıldızlarda 6, gençlerde ise 4 takım olmak üzere toplam 18 takımdan 120 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları bisiklet il birinciliği müsabakaları oldukça renkli görüntülere sahne oldu.


Yarışmaya katılan sporcular birinci olmak ve Erzincan'ı grup müsabakalarında temsil etmek için var güçleri ile pedal çevirdiler. Yapılan yarışma neticesinde küçükler, yıldızlar kategorisinde ve gençler kategorisinde birinci olan takımlar Erzincan'ı Okul Sporları grup yarışmalarında temsil etme hakkı kazandılar.


Yarışma sonunda dereceye giren sporculara madalyaları, takım halinde birinci olan takımlara ise kupaları düzenlenen tören ile verildi.


Minik erkekler ve kızlar kategorisinde Çukurkuyu, Küçük Kızlar kategorisinde Çukurkuyu ortaokulu, Küçük erkekler kategorisinde Çukurkuyu Ortaokulu, Yıldız erkekler kategorisinde Cumhuriyet Ortaokulu, Yıldız kızlar kategorisinde Mehmetçik ortaokulu, Genç erkekler B kategorisinde Hazerfen Ahmet çelebi Mesleki Anadolu Teknik Lisesi, Genç erkekler A kategorisinde Erzincan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi birinci oldu. - ERZİNCAN

Çukurkuyu, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 04:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması

Son Dakika Haberleri
23:11 Başakşehir - FC Kopenhag maçından kareler -2-
23:06 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
23:02 VakıfBank, üst üste sekizinci kez yarı finalde
23:02 Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması
23:01 Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanması hakkında açıklama: "Çok doğru"

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 23:16:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da bisiklet yarışmaları yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]