Son Dakika Haberleri: Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

1 saat önce

Erzincan'da kamyonetin otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı, System.String[]

Erzincan'da kamyonetin otomobille çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Erzincan- Sivas kara yolu Çukurkuyu Beldesi yakınlarında Şener Erkoç'un (46) kullandığı 27 YL 975 plakalı kamyonet, Ali Kurt idaresindeki AG-856-SB Fransa plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada yaralanan Adem Erkoç (57), Ünal Erkoç (24) ile Zeynep Akkuş (23), 112 Acil sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Çukurkuyu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 09:12 Kaynak: AA
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