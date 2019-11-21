Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha edildi - Son Dakika
Erzincan'da Kıran-4 operasyonunda, 11 sığınak imha edildi
6 saat önce
ERZİNCAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak ve mağara imha edildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 10:47 Kaynak: DHA
ERZİNCAN'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen Kıran-4 operasyonunda 11 sığınak ve mağara imha edildi.
Erzincan İl Jandarma Komutanlığı tarafından Kemah İlçesi, Dereköy köyü Acemoğlu Vadisi bölgesinde, helikopter destekli operasyon düzenlendi. Komando timleri, mayın arama köpeği ve patlayıcı imha timlerinin katıldığı operasyonda 11 sığınak ve mağara tespit edildi. Buralarda yapılan aramalarda 1 adet piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda yaşam malzemesi, giyecek, temizlik ve örgütsel doküman ele geçirildi. Sığınıklar imha edilirken, terör örgütüne yönelik operasyonların aralıksız olarak sürdürüleceği kaydedildi.
Mehmet Metiner'den "Erdoğan'la görüşen CHP'li" iddiası hakkında açıklama: Kılıçdaroğlu algı operasyonu yapıyor Bakan Çavuşoğlu'ndan Avrupa'ya terör tepkisi: FETÖ dahil, tüm teröristler AP'de cirit atıyor IKBY Dışilişkiler Başkanı Dizeyi'den PKK/YPG'ye ağır suçlama: Kürt partilerin bölgede faaliyet göstermesine müsaade etmedi Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi