Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Köy Toplantıları Devam Ediyor

Erzincan'da Köy Toplantıları Devam Ediyor

1 saat önce

Erzincan'da köy toplantıları devam ediyor.

Erzincan'da Köy Toplantıları Devam Ediyor, System.String[]
Erzincan'da köy toplantıları devam ediyor.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Şahin başkanlığında oluşturulan heyet, köy toplantıları kapsamında Erzincan'ın merkez ilçesine bağlı Mollaköy Beldesi'nde köy ziyareti gerçekleştirdi.

İl Müdürü Şahin, üreticilerle birlikte olmaktan mutlu olduğunu ve sorunların çözülmesi için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini ifade etti. Daha sonra konuşmasını devam eden İl Müdürü Şahin, "Küçük arazilerden daha fazla gelir sağlamak için meyvecilik, sebzeciliğin ve Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinin geliştirilmesine yönünde çalışmalarımızın yapıldığını ve bu kapsamda il, ilçe müdürlüklerimiz her zaman köylümüzün, üreticimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" dedi.

Sohbet havasında geçen toplantının sonunda; sorulan soruların cevaplandırılmasının ardından toplantı sona erdi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:09 Kaynak: İHA

Mollaköy, Murat Şahin, Güncel
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