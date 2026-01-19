Erzincan'da yoğun kar yağışı nedeniyle motokuryelerin trafiğe çıkışı yasaklandı.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, kar yağışı nedeniyle saat 14.00'ten itibaren motokuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığı bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Erzincan'da Motokuryelere Kar Yasak - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?