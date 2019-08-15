Erzincan'da okulların onarım işlerini yükümlüler yerine getiriliyor

Erzincan'da okulların boyama-bakım onarım işleri yükümlülerce yerine getiriliyor.

Erzincan'da okulların boyama-bakım onarım işleri yükümlülerce yerine getiriliyor.



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Erzincan Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan işbirliği sonucu yaz döneminde okullarda bakım, onarım ve boyama işlemlerinin yapılabilmesi için Erzincan Halk Eğitim Müdürlüğü aracılığı ile kamuya yararlı bir işte ücretsiz çalışma cezası bulunan 15 yükümlüye yönelik planlanan "inşaat boyacılığı" kursu tamamlandı. Kursu bitiren yükümlüler okulların bakım, onarım ve boyama işlemlerini yaptı. Yükümlüler Akyazı İmam Hatip Ortaokulu, Başpınar İlkokulu, Yalnızbağ Ortaokulu, Kardiğin İlkokulu, İnönü İlkokulu, Güllüce İlkokulu olmak üzere 6 okulda onarım işleri yaptılar. Yapılan çalışmaları yerinde görmek amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığını vekaleten yürüten Cumhuriyet Savcısı Kayhan Çetin, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün ve Denetimli Serbestlik Müdürü Lütfullah Ateş ile birlikte incelemelerde bulundu. Erzincan merkez İnönü İlkokulu, Aykazı Terzibaba İlkokulu ve Karadiğin İlkokulunda yapılan faaliyetler hakkında bilgi alan Cumhuriyet Savcısı Kayhan Çetin, kurum yöneticileri ile Denetimli Serbestlik Sistemi hakkında görüş alışverişinde bulunarak bu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti. - ERZİNCAN

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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