Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
Son Dakika Güncel Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı

6 saat önce

ERZİNCAN'da özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), annesinin kucağındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı, System.String[]

ERZİNCAN'da özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin (53), annesinin kucağındaki bebeğinin nefes alamadığını fark edince hastaneye yetiştirerek hayatını kurtardı.

Yunus Emre- Mimar Sinan hattında yolcu taşıyan özel halk otobüsü şoförü Ayhan Sezgin, 26 Kasım günü durakta otobüse binen annenin kucağındaki bebeğin öksürdüğünü ve nefes alamadığını fark etti. Otobüsteki diğer kadınlardan yardım isteyen sezgin, bebeğin başını aşağı doğru eğmelerini söyledi. Sezgin, güzergahını değiştirerek, yolcuların ilk müdahalede bulunduğu bebeği Erzincan Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Acil Serviste yapılan müdahalenin ardından bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Yaşanan olay ise, halk otobüsünün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Ayhan Sezgin, "Otobüse binen annenin kucağındaki çocuk öksürüyor ve nefes alamıyordu. Hemen dikkatimi çekti. Yolculardan, çocuğun başını aşağı doğru eğmelerini istedim. Onlar çocukla ilgilenirken ben de kendi güzergahımdan çıkıp hızla hastaneye gittim. Şükür çocuğun sağlık durumu iyi. Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı" dedi.


Mimar Sinan, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 12:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji ve AKOM'un ardından İstanbul Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
Günlük burç yorumları 29 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları) Bin liralık indirim için yağmura aldırış etmeden saatlerce sıra beklediler Anket şirketi duyurdu: 'Beştepe'de görüşme' iddiası en çok Kılıçdaroğlu'nu yıprattı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 19:15:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da Özel Halk Otobüsü şoförü bebeğin hayatını kurtardı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]