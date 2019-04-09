Son Dakika Haberleri: Erzincan'da "Spor da Yaparım Kariyer De" Projesi

Erzincan'da "Spor da Yaparım Kariyer De" Projesi

53 dakika önce

Erzincan'da ki minik öğrenciler, "Spor da Yaparım Kariyer de" projesi kapsamında çeşitli spor dallarında altyapı eğitimi görüyor.

Erzincan'da
Erzincan'da ki minik öğrenciler, "Spor da Yaparım Kariyer de" projesi kapsamında çeşitli spor dallarında altyapı eğitimi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen "Spor da Yaparım Kariyer de" projesi kapsamında Erzincan'da ki 12 okuldan bin 250 öğrenci, eğitmenlerinin eşliğinde atletizm, voleybol, hentbol ve basketbol gibi spor branşlarında kendilerini geliştirme imkanı buluyor.

Proje kapsamında Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Spor Salonunda ki ilkokul 3'üncü ve 4'üncü sınıf öğrencilerinin faaliyetlerini izleyerek, incelemede bulunan Erzincan Valisi Ali Arslantaş yaptığı açıklamada; "Zihnen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla çocuklarımızı derslerinin yoğunluğundan ve stresinden uzaklaştırmaya dönük Milli Eğitim Müdürlüğümüzün yapmış olduğu bu spor faaliyetlerini yerinde takip ettik. Oldukça da keyif aldık. 3 yıldır bütün çocuklarımıza hem kas guruplarına hem de yeteneklerine göre yapabilecekleri sporlara yönlendirme adına tarama faaliyetleri yapıyorduk. Bu faaliyetler kapsamında voleybol oynamaya yeteneği olan 12 okulumuzdaki bin 250 çocuğumuz 8 ayrı branşta bu faaliyetlerine devam ediyor." diye konuştu.

11 Mart -31 Mayıs 2019 tarihleri arasında devam edecek olan proje kapsamında çocukların hem eğlenmeleri, hem de spor yaparak bedensel ve sportif gelişimlerinin arttırılması hedefleniyor.

Düzenlenen programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş'a, Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrenci velileri ve ilgili paydaşlar katıldı. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:04 Kaynak: İHA

voleybol, Erzincan, Yaşam
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