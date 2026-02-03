Erzincan'da Tarım Yatırımları Artıyor - Son Dakika
Ekonomi

Erzincan'da Tarım Yatırımları Artıyor

Erzincan\'da Tarım Yatırımları Artıyor
03.02.2026 15:18
Erzincan'da 2025 yılı için tarım projeleri kapsamındaki yatırımlar 1,6 milyar TL'yi aştı.

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 2025 yılı değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda İl Müdürü Alper Koçaker, tarım ve hayvancılık alanında hayata geçirilen projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Koçaker, Erzincan'da tarım ve hayvancılıkta son yılların en kapsamlı yatırım ve destek hamlesinin gerçekleştirildiğini belirterek, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen projeler kapsamında kent genelinde 1 milyar 634 milyon TL'yi aşan yatırım ve destek sağlandığını ifade etti. Uygulanan projelerle üretim, istihdam, hayvan sağlığı ve gıda güvenliğinde önemli kazanımlar hedefleniyor.

Bu kapsamda öne çıkan projelerin başında Tarıma Dayalı İhtisas (BESİ) Organize Sanayi Bölgesi yer alıyor. Toplam 430 milyon 397 bin TL proje bedeline sahip BESİ OSB'de, 17 bin büyükbaş kapasiteli 82 ahır, et kombinası, soğuk hava deposu ve biyogaz tesisi bulunacak. Projenin tamamlanmasıyla 370 kişiye doğrudan, yaklaşık 1.000 kişiye dolaylı istihdam sağlanması planlanıyor.

Arazi yapısı ve olası toprak kayması riskleri nedeniyle istinat yapılarında revizyona gidilen projede yüzde 85,22 oranında keşif artışı yapıldı. İlk etapta 232 milyon TL olan ihale bedeli, revizyon sonrası 430 milyon TL'ye yükseldi. Proje için 2024 yılında ayrılan 38 milyon TL'lik ödenek tamamen kullanılırken, 2025 yılı için 100 milyon TL ödenek tahsis edildi.

Erzincan'ı örtü altı üretimde bölgenin merkezi haline getirmeyi amaçlayan 500 dekarlık Sera Bölgesi Projesi de hızla ilerliyor. Merkez Beybağı Mahallesi'nde 504 bin metrekarelik alanda kurulacak sera bölgesinde altyapı çalışmaları başlatıldı. Proje kapsamında 24 yatırımcı, TKDK'nın IPARD III desteklerinden yararlanarak toplam 247 milyon TL hibe almaya hak kazandı.

Sera bölgesinde 500 kişiye istihdam sağlanması, ilk etapta 8 bin 500 ton domates, ikinci ürün olarak ise 1,7 milyon adet marul üretilmesi hedefleniyor. Projenin Erzincan ekonomisine 350-400 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Hayvancılık alanında yürütülen çalışmalar kapsamında ise 2025 yılı boyunca il genelinde 1 milyon 447 bin doz aşı uygulanarak bulaşıcı hayvan hastalıklarına karşı mücadele edildi. "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında 190 üreticiye 37,5 milyon TL kredi sağlanarak 18 bin 186 koyun dağıtıldı.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında bugüne kadar 970 milyon TL hibe desteği sağlanırken, genç çiftçi, bireysel sulama, makine-ekipman ve altyapı projeleriyle yüzlerce yatırım hayata geçirildi.

Bitkisel üretimden arıcılığa, mera ıslahından örtü altı tarıma kadar birçok alanda üreticilere destek verildiğini belirten Koçaker, son yıllarda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 439 milyon TL bütçeli 100 tarımsal projenin uygulamaya alındığını, 2026 üretim sezonu için ise 45 milyon TL bütçeli 7 yeni projenin sunulduğunu kaydetti.

Öte yandan gıda güvenliği kapsamında 2025 yılında 6 bin 50 işletmede denetim gerçekleştirildiği, mevzuata aykırı faaliyet gösteren 56 işletmeye 4 milyon TL'nin üzerinde idari para cezası uygulandığı bildirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan, Ekonomi, Tarım, Son Dakika

Erzincan'da Tarım Yatırımları Artıyor

SON DAKİKA: Erzincan'da Tarım Yatırımları Artıyor - Son Dakika
