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Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü

6 dakika önce

Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, System.String[]
Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Selahattin K. yönetimindeki 24 DU 684 plakalı hafif ticari araç, Üzümlü-Ekşisu kara yolunun Kuyu mevkisinde Celal Şanlı'nın (51) kullandığı plakası belirlenemeyen motosiklet ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan Şanlı, ağır yaralandı.
Kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şanlı, hayatını kaybetti.
Şanlı'nın cenazesi otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan kazaya karışan hafif ticari araçta bulunanların, Üzümlü ilçesindeki bir yakınlarının düğününden döndükleri öğrenildi.
Erzincan, Üzümlü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 06:51 Kaynak: AA
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