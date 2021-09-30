Erzincan'da trafik kazası: 7 yaralı - Son Dakika

Erzincan'da bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. 4'ü çocuk 7 kişi yaralandı.
Kaza, Erzincan - Erzurum kara yolu üzeri Akyazı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erzurum yönüne seyir halindeki 34 UHD 36 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrildi. Kazada 4'ü çocuk toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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