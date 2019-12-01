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Erzincan'da "Ürün Bazlı" gıda denetimi

6 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "Ürün Bazlı" gıda denetimleri kapsamında Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli teknik personeller işletmeleri denetledi.

Erzincan'da

Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "Ürün Bazlı" gıda denetimleri kapsamında Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli teknik personeller işletmeleri denetledi.


Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda ve Yem Şubesinde görevli teknik personeller, Tarım ve Orman Bakanlığınca açıklanan "Ürün Bazlı" gıda denetimleri kapsamında bir hafta boyunca işletmelerde gıda denetimlerinde bulunacak. Konuyla ilgili açıklama yapan İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Şahin, "Öncelikle çocuklar olmak üzere ve tüm halkın daha sağlıklı bir gıda tüketebilmeleri için denetimler yapıyoruz. İşletmelerin mutfaktan imalathaneye kadar olan tüm bölümleri denetledi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak vatandaşlarımızın güvenilir gıda tüketebilmeleri, gıda kaynaklı yaşanabilecek zehirlenmelerin önüne geçilmesi amacıyla gıda kontrolör tarafından bir hafta boyunca hafta sonu dahil olmak üzere işletmeler "Ürün Bazlı" gıda denetimi yapıldı ve yapılmaya da devam ediliyor. Denetim esnasında ürünlerin saklama koşulları, son tüketim tarihi, etiket bilgilerinin doğruluğunun kontrolü işletmelerin asgari, teknik ve hijyenik şartlarının uygunluğu gibi konular kontrol edilmekte ayrıca işletme yetkililerine mevzuat kapsamında bilgilendirme yapıldı" diye konuştu. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 08:43 Kaynak: İHA
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