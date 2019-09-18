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Erzincan'daki trafik kazası

1 saat önce

Erzincan'da önceki gün dedesinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Erzincan'daki trafik kazası, System.String[]

Erzincan'da önceki gün dedesinin kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Kentin Üzümlü ilçesine bağlı Bağlar köyü Sansa mezrasında, önceki gün, dedesi Bahattin Karabulut'un (61) kullandığı yabancı plakalı otomobille manevra yaptığı sırada çarptığı 3 yaşındaki Kian Karabulut, kaldırıldığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süre tedavi altında tutuldu.

Sağlık durumu ağırlaşınca Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Kian Karabulut, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Belçika'da yaşayan ve tatil için memleketlerine gelen Karabulut ailesinin, küçük Kian'ın cenazesini Belçika'da defnedeceği öğrenildi.

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 05:18 Kaynak: AA
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