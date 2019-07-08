Erzincan- Divriği arasında ikinci raybüs seferleri başlıyor
1 saat önce
Erzincan-Divriği arasında ikinci raybüs seferleri 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:50 Kaynak: İHA
Erzincan- Divriği
arasında ikinci raybüs seferleri 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Türkiye
Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İl Müdürü Kenan Aydın
, Erzincan- Divriği arasında ikinci raybüs seferlerinin 10 Temmuz Çarşamba günü başlayacağını belirtti.
Raybüs seferleri; sabah saat 06.25'de Erzincan'dan çıkış, saat 08.19'da İliç
'e varış. Sabah
08. 22 İliç'ten kalkış, akşam saat 16.21'de İliç'e varış. Akşam saat 16.26'de İliç'ten kalkış, akşam saat 18.22'de Erzincan'a varış şeklinde olacak. - ERZİNCAN
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