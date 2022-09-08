Polisten yasa dışı bahis denetimleri

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 'Yasadışı Bahis, Kumar, Tombala ve Oyun Makinaları Uygulaması' gerçekleştirildi.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala tabir edilen oyunların kahvehane, kıraathane ile dernek, dernek lokali ve kooperatif adı altında faaliyet gösteren yerlerde oynatılmasının engellenmesi amacıyla, 18.00 - 21.00 ve 21.00 - 24.00 saatleri arasında "Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri" uygulaması, Türkiye genelinde olduğu üzere Erzincan il merkezi ile eş zamanlı olarak ilçe emniyet müdürlükleri/amirliklerinde de gerçekleştirildi.

Uygulamada; 28 (kıraathane, internet kafe, iddia bayi) kontrol edilerek 249 şahsın kimlik bilgileri üzerinden GBT sorgulaması yapıldı. - ERZİNCAN