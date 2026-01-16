Erzincan Havalimanı 2025 Aralık İstatistikleri Açıklandı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayı hava yolu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık ayında havalimanında 31.327 iç hat, 193 dış hat olmak üzere toplam 31.520 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 213 iç hat, 1 dış hat olmak üzere toplam 214 olarak kaydedildi.

Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise Aralık ayında 222,98 ton oldu.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda toplam 460.757 yolcu, 3.162 uçak ve 3.858,32 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZİNCAN