Erzincan Havalimanı 2025 Aralık İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Erzincan Havalimanı 2025 Aralık İstatistikleri Açıklandı

Erzincan Havalimanı 2025 Aralık İstatistikleri Açıklandı
16.01.2026 09:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Aralık 2025'te 31.520 yolcu ve 214 uçak trafiği kaydetti.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nın 2025 yılı Aralık ayı hava yolu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Aralık ayında havalimanında 31.327 iç hat, 193 dış hat olmak üzere toplam 31.520 yolcuya hizmet verildi. Aynı dönemde uçak trafiği 213 iç hat, 1 dış hat olmak üzere toplam 214 olarak kaydedildi.

Yük trafiği (kargo+posta+bagaj) ise Aralık ayında 222,98 ton oldu.

2025 yılı Ocak-Aralık döneminde Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı'nda toplam 460.757 yolcu, 3.162 uçak ve 3.858,32 ton yük trafiği gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

Erzincan Yıldırım Akbulut Havalimanı, Erzincan Havalimanı, Yerel Haberler, Havacılık, Ekonomi, Aralık, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Erzincan Havalimanı 2025 Aralık İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası Yönetici paralarla birlikte kaçtı Sosyetik sitede milyonluk vurgun iddiası! Yönetici paralarla birlikte kaçtı
Leyla Aydemir davası sil baştan Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında Leyla Aydemir davası sil baştan! Yeni deliller ortaya çıktı, 4 kişi gözaltında
Depoları doldurun Akaryakıta çifte zam geliyor Depoları doldurun! Akaryakıta çifte zam geliyor
Aile yıkıldı Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü Aile yıkıldı! Baba ile oğlu, 1 gün arayla aynı hastalıktan öldü
Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı Fenomen Merve Sanay uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Bakan Fidan, Türkiye’nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı Bakan Fidan, Türkiye'nin Mısır ve Suudi Arabistan ile askeri ittifak görüşmesini doğruladı

09:28
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
Fener taraftarını heyecanlandıran kare
08:46
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
08:34
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
2 çocuğunu öldürüp canına kıyan baba tanıdık çıktı
08:34
ABD Grönland’ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği’nden tepki gecikmedi
ABD Grönland'ı satın almak için ilk hamleyi yaptı, Avrupa Birliği'nden tepki gecikmedi
08:16
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
Hakimin canını kurtaran çaycı konuştu
06:51
Arınç “Savcılar çağırırsa giderim“ dedi, Melih Gökçek’ten yanıt gecikmedi
Arınç "Savcılar çağırırsa giderim" dedi, Melih Gökçek'ten yanıt gecikmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 09:30:51. #7.11#
SON DAKİKA: Erzincan Havalimanı 2025 Aralık İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.