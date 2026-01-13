Erzincan, Kars ve Erzurum'da Okullar Tatil - Son Dakika
Erzincan, Kars ve Erzurum'da Okullar Tatil

13.01.2026 22:19
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzincan, Kars ve Erzurum'da 14 Ocak'ta okullar tatil edildi.

OLUMSUZ hava şartları sebebiyle Erzincan ve Kars geneli ile Erzurum'da 3 ilçede okullar tatil edildi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye düşeceğini açıklayan Erzincan Valiliği, il genelinde görülecek yoğun buzlanma ve don uyarısında bulundu. Valilik açıklamasında, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında, Kur'an kurslarında, kamu kurum ve kuruluşlarına bağlı kreş, gündüz bakımevi ile çocuk kulüplerinde 14 Ocak Çarşamba günü eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.

Valilik, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personeller ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personellerin idari izinli sayılacağını açıkladı.

KARS'TA OKULLAR YARIN TATİL, ENGELLİLER VE HAMİLELER İDARİ İZİNLİ

Kars'ta kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 14 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Kars Valisi Ziya Polat, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son tahminlere göre ilimiz genelinde olumsuz hava koşullarının devam edeceği ve buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle; 14 Ocak 2026 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Rehabilitasyon Merkezleri ve Kur'an Kursları dahil) eğitim ve öğretime 1 (bir) gün ara verilmiştir" dedi.

Vali Polat, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personel ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personelin idari izinli sayılacağını açıkladı.

3 MERKEZ İLÇEDE OKULLAR TATİL

Olumsuz hava şartları sebebiyle Erzurum'da ise 3 merkez ilçede eğitime bir gün süreyle ara verildi. Konuyla ilgili Erzurum Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ile birlikte soğuk hava, don ve buzlanma ihtimali nedeniyle 14 Ocak 2026 Çarşamba günü Erzurum Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde bulunan resmi, özel ilk ve orta dereceli okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Aynı tarihte hamile ve engelli kamu personelimiz de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Erzincan, Erzurum, Güncel, Tatil, Kars, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
