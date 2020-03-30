Erzincan'nda 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı - Son Dakika

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Erzincan'nda 3 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
6 saat önce
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Erzincan'ın Kemah ilçesine bağlı 3 köy yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, karantina kararıyla ilgili şu bilgilere yer verildi:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Erzincan Valisi Ali Arslantaş'ın başkanlığında, koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler ile ilgili gündemi görüşmek üzere toplanmıştır. Toplantıda, bugüne kadar alınan kararlara ek olarak Kemah ilçesi Muratboynu, Eskibağlar ve Gediktepe köylerinin 30 Mart 2020 itibarıyla ikinci bir emre kadar karantina altına alınmasına karar verilmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 06:42 Kaynak: AA
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