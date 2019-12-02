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Erzincan sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldı

6 saat önce

Sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldıErzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan ampute futbol takımını taşıyan otobüsün imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldı

Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda kalan ampute futbol takımını taşıyan otobüsün imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan- Sivas Karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Mevki'nde ulaşım durma noktasına geldi, sürücüler zorlukla ilerledi. Gece saatlerinde Kayseri'den Trabzon'a giden ve içerisinde ampute futbol takımını taşıyan yolcu otobüsü kara saplandı. Kendi çabaları ile otobüsü hareket ettiremeyen sporcuların ihbarı üzerine olay yerine giden Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler otobüsü saplandığı yerden çıkardı. İçerisinde 20 sporcunun bulunduğu otobüs Erzincan'da ihtiyaçları giderildi.

Erzincan sporcuları taşıyan otobüs yolda kaldı

Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 09:28 Kaynak: DHA
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