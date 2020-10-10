Erzincan Valiliğinden yüz yüze eğitim açıklaması - Son Dakika

Erzincan Valiliği, köy okullarındaki tüm sınıflarda yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Vekili Mehmet Şerif Olcaş başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında birçok tedbir kararı aldı.

Bu kapsamda, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ilkokul, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının bütün sınıf seviyelerinde Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın aldığı karar doğrultusunda belirlenen haftalık ders çizelgelerinde yer alan derslerin tamamının yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesi kararı alındı.

Ayrıca, merkez Başpınar, Büyükçakırman, Güllüce, Günebakan, Hancıçiftliği, Karadiğin, Değirmenköy, Beşsaray ilkokulları ile Gülhanım Celal Toraman, Mollaköy, Yalınca ve Beşsaray ortaokullarında derslerin tamamının hafta içi beş gün yüz yüze eğitim yoluyla işlenmesine karar verildi.