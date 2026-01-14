Erzurum 2025’te Spor ve Gençlikte Zirveye Çıktı - Son Dakika
Erzurum 2025’te Spor ve Gençlikte Zirveye Çıktı

Erzurum 2025’te Spor ve Gençlikte Zirveye Çıktı
14.01.2026 13:51
Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025'te Türkiye birincisi oldu, gençlik alanında önemli projelerle başarı sağladı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca spor, gençlik ve yurt hizmetleri alanlarında hayata geçirdiği çalışmalarla önemli bir başarıya imza attı. İl Müdürlüğü, Türkiye genelinde yapılan değerlendirmelerde birçok alanda zirvede yer alarak 2025 yılını başarıyla tamamladı.

Spor alanında Türkiye birinciliği

2025 yılında 81 il baz alınarak yapılan değerlendirme sonucunda Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, genel sıralamada Türkiye birincisi oldu. Spor, Gençlik, Yurtlar ve Eğitim Araştırma Koordinasyon birimlerinin esas alındığı değerlendirmede; Spor Hizmetleri ve Gençlik Hizmetleri alanlarında da Erzurum birinci sırada yer aldı.

Spor yaptırılan bireyler baz alınarak oluşturulan istatistiklerde, 62 bin 897 sporcu kartı ile Erzurum, 2025 yılı Ocak-Aralık dönemi boyunca Türkiye birinciliğini korudu. GSB verilerine göre il genelindeki spor salonları ve tesisler, kullanım yoğunluğu açısından 81 il arasında ilk sırada yer aldı.

"Buzun Üzerinde Bir Yıl" projesi kapsamında, 11 GSB yurdunda misafir edilen üniversite öğrencileri buz pateni ile buluşturuldu. 5 bin öğrenciye sporcu kartı düzenlenerek, haftanın iki günü ücretsiz halk seanslarından faydalanmaları sağlandı. Ayrıca özel sporculara yönelik çalışmalar kapsamında Palandöken ve Yakutiye Spor Salonlarında özel çocuklarla düzenli antrenmanlar gerçekleştirildi.

Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinde düzenlenen FIS Dünya Snowboard Kupası, 19 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilirken, Uluslararası Erzurum Open Curling Turnuvası da 16-18 Mayıs 2025 tarihlerinde 22'si yabancı olmak üzere toplam 65 sporcunun katılımıyla başarıyla tamamlandı.

Gençlik çalışmalarıyla binlerce gence ulaşıldı

2025 yılı içerisinde doğa ve deniz kamplarına Erzurum'dan 1.241 genç, Kandilli Kayak Merkezi kamplarına ise farklı illerden bin 748 genç katıldı. Ulusal ve uluslararası programlar kapsamında Makedonya, Tunus ve Türkiye'nin farklı illerinde düzenlenen projelere toplam 788 genç katıldı.

Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı kapsamında Atatürk Üniversitesi Genç Ofis tarafından 20, Erzurum Teknik Üniversitesi Genç Ofis tarafından 60 proje hayata geçirilirken, öğrenci kulüplerine toplam 6 milyon TL hibe desteği verildi.

"İş'te Genç" projesi ile İŞKUR iş birliğinde mülakat eğitimleri, teknik geziler ve tecrübe paylaşımı programları düzenlenerek 270 genç projeden faydalandı. ÜNİDES kapsamında desteklenen projelerin sertifika törenleri 180 gencin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çadır Gençlik Merkezi ve 19 Mayıs coşkusu

"Gençlerin Ayağına Gelen Merkez" sloganıyla Olimpiyat Parkı'nda hayata geçirilen Çadır Gençlik Merkezi Projesi ile VR gözlüklerinden sportif etkinliklere, sanat ve kültür faaliyetlerinden açık hava sineması ve konserlere kadar birçok etkinlik düzenlenerek yaklaşık 5 bin gence ulaşıldı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen konser, fener alayı yürüyüşü, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile gençlik konserlerine yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Yurt hizmetlerinde güçlü altyapı

Erzurum'da İl Müdürlüğüne bağlı 18 yurt müdürlüğü, 46 blokta hizmet verirken, toplam yurt kapasitesi 19 bin 549 öğrenciye ulaştı. KYK yurtlarında 42 engelli odası bulunurken, toplam engelli yatak sayısı 104 olarak kaydedildi. Yurtlarda barınan öğrencilere 7/24 internet, beslenme yardımı ve ücretsiz barınma imkanı sağlandı.

Komşum Gönüllülük Hareketi kapsamında 3 bin 210 öğrenci gönüllülük faaliyetlerine katılırken, 441 komşuya yemek dağıtımı gerçekleştirildi.

Özel yurt denetimleri ve yaptırımlar

2025 yılında ruhsatsız faaliyet gösteren özel yurtlara yönelik denetimler kapsamında çok sayıda yurt kapatılırken, mevzuata aykırı faaliyet gösteren kurumlara toplam 3 milyon 520 bin 710 TL idari para cezası uygulandı.

Tesis ve yurtlarda büyük yatırımlar

2025 yılı içerisinde spor tesisleri ve yurtlara yönelik çok sayıda bakım-onarım ve yapım ihalesi gerçekleştirilerek çalışmalar başlatıldı. Kayakla Atlama Kuleleri, Kazım Karabekir Stadyumu, yüzme havuzları, buz hokeyi salonları, atletizm pistleri, yeni spor kampüsü ve yeni yurt projeleri dahil olmak üzere tüm tesislerin bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2025 yılında elde ettiği başarılarla spor, gençlik ve yurt hizmetlerinde Türkiye'ye örnek bir performans sergiledi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

