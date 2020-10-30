Erzurum'dan AFAD ekipleri İzmir'e hareket etti - Son Dakika

Erzurum'dan AFAD ekipleri İzmir'e hareket etti

AFAD ekipleri Milli Savunma Bakanlığı'na ait kargo uçağı ile afet bölgesine hareket etti

ERZURUM - İzmir 6,8 şiddetindeki depremle sallandı. Kentte çok sayıda bina çöktü. Enkaz altında kalan vatandaşın yardımına AFAD ekipleri koştu. Bu kapsamda Erzurum arama kurtarma personelleri de bölgeye sevk edildi.

AFAD ekipleri Milli Savunma Bakanlığı'na ait kargo uçağı ile afet bölgesine hareket etti.

Erzurum AFAD ekipleri, Muş ve Van'dan gelen ekiplerle birlikte akşam saatlerinde İzmir'e gitmek üzere yola çıktı.