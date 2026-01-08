Erzurum AFAD\'ın 2025 Performansı

Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), 2025 yılı boyunca afet ve acil durumlara yönelik yürüttüğü çalışmalarla dikkat çekti. 197 personel 104 arama kurtarma teknisyeni ve teknikeri ve 36 araç ile hizmet veren Erzurum AFAD; KBRN, dağcılık, dalgıçlık ve köpekli arama kurtarma ekipleriyle, her biri özel donanımlı araçlarıyla görev yapıyor.

Erzurum AFAD, 2025 yılı içerisinde trafik kazaları, boğulma ve suda kayıp vakaları, arazide kayıp, çığ, heyelan, mahsur kalma, patlama, göçük, KBRN olayları, uçak kazası, deprem, sel, zehirlenme ve yangın gibi çok sayıda farklı ve yüksek riskli toplam 120 olaya müdahalede bulundu.

Bölgesel görev kapsamında Ardahan, Bayburt, Erzincan, Gümüşhane, Iğdır ve Kars illerine destek sağlayan Erzurum AFAD, ayrıca beklenen İstanbul depremi planlaması çerçevesinde Pendik ilçesinden sorumlu il olarak görevlendirildi.

Lojistik ve yönetim altyapısı güçlendirildi

Erzurum AFAD'ın 150 dönüm arazi üzerine kurulu lojistik deposu, afet anlarında bölgede kritik bir rol üstleniyor. Depoda konteynerler içerisinde 30 bin çadır, battaniye, yatak, mutfak malzemeleri ve çok sayıda ekipman sevke hazır şekilde bulunuyor.

Kasım 2025'te hizmete giren İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi, depreme dayanıklı yapısı ve yaklaşık 100 kişilik kapasitesiyle her türlü afet durumunda kriz yönetim merkezi olarak kullanılacak. Merkezde canlı toplantı yapılabilen teknik altyapı, ekran sistemleri ve koordinasyon donanımı yer alıyor. Büyük afetlerde üst düzey yetkililer ve ilgili kurumlar kriz yönetimini buradan yürütebilecek.

Acil Müdahale İstasyonu Oltu'da hizmete girdi

AFAD Başkanlığı tarafından İçişleri Bakanlığı kararıyla, yüz ölçümü geniş illerde olaylara hızlı müdahale edebilmek amacıyla Acil Müdahale İstasyonları kurulmasına karar verildi. Bu kapsamda Erzurum AFAD'ın ilk Acil Müdahale İstasyonu Oltu ilçesinde devreye alındı. Tam donanımlı arama kurtarma aracı ve 7/24 esasına göre görev yapan personeliyle Oltu ve çevre ilçelerde yaşanabilecek olaylara hızlı müdahale sağlanıyor. İstasyon sayısının önümüzdeki yıllarda artırılması planlanıyor.

Gönüllülük ve eğitim çalışmaları

Erzurum genelinde 15 bin 149 AFAD Gönüllüsü bulunurken, bunların 515'i Destek AFAD Gönüllüsü olarak eğitimlerini tamamladı. 2025 yılı içerisinde okullar başta olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel şirketlerde yaklaşık 40 bin kişiye afet farkındalık, yangın, toplanma alanları ve tahliye konularında eğitim verildi.

İyileştirme çalışmaları devam ediyor

Erzurum AFAD, olaylara müdahalenin yanı sıra afet sonrası iyileştirme çalışmalarını da sürdürüyor. Geçmiş yıllarda depremden etkilenen Çat, Köprüköy ve Aşkale ilçelerinde konut çalışmaları devam ediyor. 2020-2025 yılları arasında yapılması planlanan 839 konuttan 547'si, 544 ahırdan ise 414'ü tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. İlk üç etabı 2025 yılında tamamlanan projelerin 4. Etabı'nın 2026 yılında bitirilmesi hedefleniyor.

2025'te 417 Milyon TL'yi aşan harcama

2025 yılı içerisinde; acil ihtiyaç alımları, arama kurtarma araçlarının bakım-onarımı, deprem bölgesinde görev yapan personelin harcırahları, mal ve malzeme alımları, kış tatbikatları, lojistik depo ve tesis yapımları, enkaz kaldırma çalışmaları ile proje ve sondaj işleri için 187 milyon 675 bin 351 TL acil ödenek harcaması yapıldı.

Aynı yıl içerisinde personel giderleri, kamulaştırma, lojistik depo giderleri, tüketime yönelik mal ve malzeme giderleri, araç ve haberleşme giderleri ile makine bakım-onarım çalışmaları için ise 230 milyon 88 bin 855 TL genel bütçe harcaması gerçekleştirildi.

Erzurum AFAD'ın güçlü personel yapısı, modern altyapısı ve kapsamlı çalışmalarıyla afetlere karşı hazırlık ve müdahale kapasitesini her geçen yıl daha da artırdığı vurgulandı. - ERZURUM