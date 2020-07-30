ERZURUM Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtı - Son Dakika

ERZURUM Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtı

Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtıERZURUM Havalimanı'nda, kışın sisli havalarda dahi uçakların inişini sağlayacak olan CAT3 sisteminin kurulumu tamamlandı.

Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtı

ERZURUM Havalimanı'nda, kışın sisli havalarda dahi uçakların inişini sağlayacak olan CAT3 sisteminin kurulumu tamamlandı. 3 bin 180 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki piste uçakla ilk inişi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptı. Su takı töreniyle karşılanan Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı pistine olumsuz havalarda da güvenli inişin mümkün olacağını söyledi.

Bakan Adil Karaismailoğlu, CAT3 sistemiyle donatılan 3 bin 180 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki pistin açılışı için özel uçakla geldiği Erzurum'da 'su selamı' olarak bilinen 'su takı'yla karşılandı. Havalimanı salonunda düzenlenen törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, Erzurum'un ulaşım ağını güçlendirecek her türlü proje bizim için çok önemlidir. Erzurumlu vatandaşlarımızın daha yüksek bir yaşam kalitesine, dünya standartlarına ulaşım ağına sahip olmaları için projeler üretiyoruz. Devam etmekte olan tüm projelerimizi yakinen takip ediyoruz. Özellikle kış şartlarında havalimanına inemeyen uçaklar nedeniyle Erzurum'da istenmeyen durumlarla karşılaşıyorduk. Bu mağduriyetlerde çözüm kapsamında biz de Erzurum Havalimanı'nda yoğun sisli havalarda dahi uçakların güvenli bir şekilde inebilmesini sağlayan aydınlatma sistemi CAT3 yapılması hususunda çalışmalara başladık. Bugün itibariyle çalışmalarımızı başarıyla sonuçlandırdık" dedi.

Pistin teknik özelliklerini anlatan Karaismailoğlu, "3 bin 810 metre uzunluğunda 45 metre genişliğinde pistimizi tekrar asfaltla döşedik. Hava kuvvetlerine ait uçakların motorları, sivil uçaklara göre yere daha yakın olduğu için yurt dışı menşeli geokompozit asfaltla pistimizi kapladık. 16 Temmuz itibariyle pistin tüm asfalt işlerini tamamladık. 25 Temmuz itibariyle elektrik sistemini kurduk. Tüm pist özel aydınlatma armatürlerini yenileriyle değiştirdik. Hem sivil hem askeri hava trafik kulelerinin bilgisayar sistemlerini kurduk. Artık sis nedeniyle görüşün çok kısıtlı olduğu zamanlarda dahi Erzurum Havalimanı pistine en güvenli şekilde iniş mümkün olacaktır diye konuştu.

ESKİ SAĞLIK BAKANINDAN TEŞEKKÜR

Vali Okay Memiş, Milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altunok, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile davetlilerin katıldığı açılış programında sunucu, mikrofonu her konuşma sonunda dezenfekte etti. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, sunucuya teşekkür ederek koronavirüsün konuşmayla da yayılabileceğine dikkat çekerek maske kullanımının önemini anlattı.

Protokolle birlikte havalimanı pistinin kurdelesini kesen Bakan Karaismailoğlu, incelemelerde bulundu. Tören, Bakan Karaismailoğlu'nun pistte hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

ERZURUM Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtı

Adil Karaismailoğlu, Erzurum Havaalanı, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 12:44

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ERZURUM Bakan Karaismailoğlu, Erzurum Havalimanı'nda CAT3 pistini açtı - Son Dakika
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