Erzurum'da 160 milyon yıllık fosil ağaç kalıntıları bulundu - Son Dakika

ERZURUM Değerli Taşlar Derneği kurucu başkanı Oğuzhan Türk, arazide bulduğu fosil ağaç kalıntılarını İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik'e gönderdi. Erzurum, Gümüşhane ve Tokat'ta fosil ağaçlarla ilgili araştırmalar yapan Prof. Dr. Akkemik, Oğuzhan Türk'ün gönderdiği fosil ağaç kalıntılarının 160 milyon yıllık olduklarını belirledi.

Erzurum merkez ve ilçelerde yarı değerli taş arayan Oğuzhan Türk, 3 ayrı noktada fosil ağaç kalıntısı buldu. Bunları merkez Yakutiye ilçesindeki ofisine getiren Türk, fosil ağaçların yaşını öğrenmek için de bu konuda araştırma yapan İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik'e gönderdi. Fosil ağaç kalıntılarıyla ilgili yapılan incelemede yaklaşık 160 milyon yıl öncesine ait oldukları belirlendi. Arazide yarı değerli taş ararken fosil ağaç kalıntılarını bulduğunu belirten Oğuzhan Türk, Bir bölgede çok yoğun olarak bulunuyor fosil ağaçlar. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nden Prof. Dr. Ünal Akkemik'le görüşme yaptık. Ünal hoca Gümüşhane, Tokat ve Erzurum'da fosil ağaçları incelediğini söyledi. Şu anda tespit edilmiş Türkiye'deki en eski fosil ağaçların 160 milyon yıl itibariyle Erzurum'da olduğunu söyledi diye konuştu. ERZURUM GÜMÜŞHANE BÖLGESİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYORFosil ağaç kalıntıları için Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Gümüşhane civarı büyük önem taşıdığını belirten İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik, Bu bölgedeki fosilleşmiş ağaçlar geçmiş dönemlerin ilk basamağını, yani 160 milyon yıldan bu yana 60 milyon yıla kadar olan dönemle ilgili çok güzel bilgiler sunmakta. Biraz batıya geldiğinizde Tokat civarında 40 milyon yıllık örnekleri görüyoruz. Daha da batıya geldiğimiz de özellikle Ankara çevresinde 20-25 milyon yıllık ya da 5 milyon yıllık rdönemdeki örnekleri görebiliyoruz erzurum gümüyhane civarı çok daha eski bir dönemi kapsadığı için olgdkçaönem taşıyor ve bize bu coğrafyada topraklarda 160 mlillon sene encö hangi ağaçların cvar olduğunu gösteriyor. Bu açıdan son derece nemli ve bu örnekler oldukça sınırlı olduğu için oluşumları zaten çok özel koşullarda gerçeklmeştiği için mutlak korunması gereken örnekler dedi. Erzurum ve Gümüşhane civarında bulunan ağaçlarla ilgili araştırmanın devam ettiğini vurgulayan Akkemik, şunları söylediYaptığımız araştırmalarda bölgede birçok çeşit fosil ağaç kalıntısına rastladık. Bir ağaç çeşidi 'arokarya'. Tamamen yok olmuş sadece odunsu formları kalmış ağaçlar var. Bir diğeri porsuk ağaçları. Kardeniz dağları boyunca görülen bunların atası olan ağaçlar onlar da artık yok, yerlerine bambaşka ağaçlar gelmiş. Sonuçta Erzurum, Gümüşhane civarındaki örnekler 160 milyon yıl öncesine ait. 65 milyona kadar olan değişik dönemlere ait ağaçlar, bazı bölgelerde daha daha genç oluşumlar da var. Dolayısıyla bizim çalıştığımız Erzurum, Gümüşhane'deki örnekler orta jura dediğimiz 150-160 yıllık. Bu fosil ağaç örneklerinin mutlaka korunması, yerinde korunması mümkün değilse uygun bir ortamda korınması çok önemli. Bunların görsel olanlarının müzeye taşınarak hikayesiyle beraber korunması gerekir. Onların hikayesini anlatan oluşum süreçlerinin gürsellerle süslenerek korunması bizim için, doğa tarihi, doğa mirasını anlatıyor. Bunların anlatıldığı bir görsel ile fosillerin sergilenmesi hem eğitim hem de turizm amaçlı değerlendirilmesi önem taşıyor.

Taşlaşmış ağaç örneklerinin son dönemde insanların ilgisini çekmeye başladığını kaydeden Akkemik, Taşlaşmış ağaç örnekleri son dönemde Türkiye'de insanların ilgisini çekmeye başladı. Bunlar doğa tarihini, iklim tarihini, ormanların geçmişini anlamamıza son derece önemli materyaller. Biz doğa tarihini anlamada bu taşlaşmış ağaçların mutlak korunması, çalışılması, bilimsel olarak ele alınması, Türkiye'de bunların topluma bilimsel olarak kazandırılması konusunda bir çaban içindeyiz dedi.